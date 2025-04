Altra visita a sorpresa per Papa Francesco, che ha deciso di andare a San Pietro per ringraziare le restauratrici che si stanno occupando degli importanti lavori, dei quali domani ci sarà la presentazione ufficiale. Il Pontefice, ancora in convalescenza a Santa Marta, ha chiesto espressamente di fare questa visita proprio alla vigilia dell’importante evento di domani. Era sereno e sorridente e ha stretto quelle mani così preziose cge si sono occupate dei tesori di una perle del nostro Paese.

Spinto sulla carrozzina dall’infermiere personale Massimiliano Strappetti, il Pontefice si è presentato senza l’abito talare. Aveva i naselli per l’ossigeno ed era avvolto in un plaid con una maglia della salute di lana e i pantaloni neri, come mostrano alcuni video.

Nessuno sapeva della visita: perfino il cardinale arciprete della basilica, Mauro Gambetti, è stato preso alla srovvista, tanto da non essere presente all’arrivo del Papa. “Si conferma il Papa delle sorprese e sono, secondo me, tutti segnali di una bella ripresa”, commenta padre Enzo Fortunato. Il Pontefice ha atteso terminasse la Messa per poi andare a salutare. Questa sorpresa fa ben sperare in vista dei riti pasquali ormai imminenti, ai quali Papa Francesco sembra farà in modo di presenziare il più possibile.