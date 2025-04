“Il progetto esecutivo è stato presentato dal dirigente delle opere pubbliche sia in commissione attività produttive, sia al comitato degli operatori di San Benedetto in una apposita riunione”. A dichiararlo è Carlo Serra, assessore alle Attività produttive del Comune di Cagliari, che replica sulla recente questione riguardante la mancanza di un progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione del mercato. Serra precisa che le due presentazioni risalgono a circa due mesi fa, dunque ben prima della chiusura del mercato e dell’inaugurazione della struttura provvisoria in piazza Nazzari. Nel mese di dicembre, l’assessore e il sindaco avevano incontrato i rappresentanti del comitato del mercato per illustrare il progetto operativo, aprendo un canale di dialogo volto a raccogliere proposte e suggerimenti migliorativi. Il piano che prevede una ristrutturazione in chiave funzionale e sostenibile, era stato accolto positivamente dagli operatori e tra le principali novità spiccavano una maggiore accessibilità con l’eliminazione delle barriere architettoniche, ambienti interni più ampi, due livelli di area vendita collegati da ascensori e un piano tecnico interrato. Prevista anche una copertura con pannelli fotovoltaici, spazi per eventi e postazioni per la degustazione dei prodotti, escludendo però la presenza di ristoranti per preservare l’identità del mercato. “I parcheggi intorno alla struttura attualmente sono circa 150: 100 stalli sono già stati recuperati nelle strade limitrofe e 150 con il secondo livello del multipiano in apertura sotto Piazza Nazzari. Questi saranno ulteriormente incrementati con altri 150 stalli del primo livello del multipiano che inizialmente sarà funzionale al mercato provvisorio”. “Il saldo è assolutamente positivo – ma potranno esserci ulteriori sviluppi, anche grazie a un confronto con i privati” – “Si tratta di un cambiamento importante in un punto nevralgico della città: San Benedetto sarà ancora più bello e caratteristico”, aveva dichiarato l’assessore.