Un imprevisto che ha scombussolato e impaurito non poco i passeggeri che questa sera erano a bordo del volo Aeroitalia Cagliari- Milano Linate. Per un problema di pressurizzazione, il veivolo ha dovuto scendere di quota dopo pochi minuti dal decollo, fino all’atterraggio una quarantina di minuti dopo. Fortunatamente l’esperienza imprevista di è conclusa per il meglio e nella massima sicurezza. Tutte le persone a bordo stanno bene.