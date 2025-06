Ancora violenza per le strade cagliaritane. I Carabinieri sono dovuti intervenire intorno attorno 19:00 in piazza Garibaldi per per sedare una lite tra due conoscenti, un 52enne e un 43enne cagliaritani, che si erano incontrati per risolvere questioni di natura personale. Durante la discussione, il 43enne avrebbe aggredito fisicamente il 52enne, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche per le lesioni subite. La vittima si è riservata di formalizzare querela per lesioni nei confronti dell’aggressore.

I Carabinieri sono riusciti a riportare la situazione alla calma e a raccogliere le prime testimonianze utili a ricostruire l’accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente.