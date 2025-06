Settimo San Pietro, rogo nelle campagne del paese, “dall’odore acre che si sente si sospetta sia uno di quelli dove ad andare a fuoco sono materiali inquinanti”: la segnalazione in diretta da un lettore di Casteddu Online.

Le fiamme sembrano provenire da un terreno nei pressi di un ristorante situato nei pressi dell’Orientale Sarda, l’odore è inconfondibile, “sembra qualcosa di chimico”. Non solo: “Anche ieri notte c’è stato un rogo”. Le forze preposte sono già state allertate.

È da diverso tempo che i residenti denunciano una puzza nell’aria “simile a quella di carcasse di animali che vanno a fuoco” identificata anche come un qualcosa di “chimico” che rende irrespirabile l’aria nell’hinterland cagliaritano: da Sinnai a Maracalagonis, da Quartucciu a Quartu Sant’Elena tante le segnalazioni di cittadini che, soprattutto la sera e la notte, avvertono lo strano odore nell’aria. Penetra nelle narici a tal punto da creare un fastidio pungente e preoccupante, c’è chi lo identifica come un odore simile a quello di carcasse morte, chi invece punta il dito contro a dei depositi di rifiuti e di materiale di cantiere che, stranamente, spesso prendono fuoco. La località, secondo i cittadini, è quella delle campagne tra Sinnai e Maracalagonis, ma anche Settimo San Pietro e Quartucciu, come in questo caso.