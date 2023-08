Panettiera trova 15 mila euro in uno zaino e li restituisce ai proprietari

Una tranquilla domenica mattina in vacanza a Taggia, in Liguria , poteva costare cara a una coppia di olandesi. Per fortuna sul loro cammino hanno trovato l’onestà di Laura Bracco, la commessa della panetteria in cui i due turisti si erano fermati per gustare qualche prodotto tipico.

Dopo aver illustrato loro le bontà che poteva offrire, la coppia ha comprato pane e dolci ed è andata via. Poi, la scoperta dello zainetto, con dentro ben 15 mila euro, conservati in una busta.

“All’interno c’era un portafoglio, un cellulare, occhiali e una busta di colore giallo.” – ha raccontato Laura al

Secolo XIX. “Da quel telefono sono riuscita a risalire ai proprietari: era della moglie e c’era memorizzato il numero del marito. I due sono arrivati subito, mi hanno ringraziato, dicendo che torneranno spesso nella panetteria. Hanno aperto la busta assieme a noi, all’interno c’erano 15 mila euro, ci hanno detto che erano necessari per effettuare dei lavoretti in un appartamento nella valle Argentina dove trascorrono i mesi estivi”.

Laura però non aveva contezza della cifra contenuta zaino, lo ha scoperto dopo, ma neanche le interessava. Così come non le è importato non avere una ricompensa per il suo gesto. “Non sapevo quanti soldi c’erano nella busta, non ci ho guardato, l’hanno aperta loro quando sono tornati; poteva esserci qualunque cifra che il mio comportamento non sarebbe cambiato.”