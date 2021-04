Palestre in Sardegna: si riapre il primo giugno, le piscine invece a metà maggio

Le prime indicazioni del governo Draghi: ancora cinque settimane di chiusura per le palestre al chiuso, quelle all’aperto potranno operare da prima solo se in Sardegna ci sarà un calo di contagi. Le piscine riaprono a metà maggio. Ma normalmente, in pochi si iscrivono in palestra a giugno