Palazzo Doglio, una location esclusiva per Feste e Cerimonie!

Situato nel cuore di Cagliari, a un passo dagli angoli più suggestivi della città, Palazzo Doglio è la location ideale per celebrare eventi esclusivi, feste di compleanno, cerimonie, lauree ed anniversari.

Palazzo Doglio dispone di 4 sale adatte ad ogni tipo di allestimento, perfette per una vasta gamma di occasioni. A pochi passi dalla Corte Doglio si trova il Teatro, trasformato in una location esclusiva ed attrezzata per ogni tipologia di evento.

Altre 3 sale più riservate si trovano attorno al Teatro stesso e all’interno dell’Hotel, impreziosite dalla luce naturale e perfette per ospitare eventi di medie dimensioni. Completano l’offerta 170 mq di spazio esterno pensato per trasformarsi in elegante area catering. L’intera struttura dispone della più avanzata tecnologia che consente di soddisfare anche il più esclusivo dei desideri. Lo chef Alessandro Cocco, cresciuto al Forte Village nella scuola dei grandi chef stellati Gordon Ramsay e Heinz Beck potrà consigliare nella scelta del catering o del menù più adatto ad ogni esigenza. Lo staff di Palazzo Doglio si occuperà delle attività di intrattenimento e sarà possibile riservare in esclusiva la Spa ed i suoi servizi.

Infinite possibilità ti aspettano in un’unica location nel cuore di Cagliari.

Per maggiori info è possibile contattare l’Event Advisor al numero 070 64640 oppure scrivere una mail a [email protected] .

Visita il nostro sito www.palazzodoglio.com