Cagliari, risorge la sagra del pesce: pienone a Sant’Elia tra orate arrosto e frittura di calamari 

A Cagliari risorge, dopo i due anni bui del Covid, la sagra del pesce di Sant’Elia. Distanziamento azzerato, mascherine non più obbligatorie, nell’estate 2022 ritorna uno degli eventi caratteristici del rione, giunto alla dodicesima edizione. E le file si sono create già prima delle 19: tutti in attesa di poter gustare un’orata o una spigola arrosto, o una bella porzione di gamberetti con calamari rigorosamente fritti, con la splendida vista del golfo di Cagliari a disposizione. Il piazzale del Lazzaretto è stato preso d’assalto, con il profumo del pesce arrostito e fritto che è arrivato sino alla rotonda che porta al viale Calamosca. Tante famiglie, ma anche turisti che hanno saputo della grande festa all’aperto e hanno deciso di assaggiare pesce cento per cento sardo.

Un successo, una normalità ritrovata dopo due anni di restrizioni, in una sera di agosto con il maestrale che, per quanto leggero, consente a tutti di respirare dopo settimane di grande caldo. “La sagra, anche quest’anno, è stata organizzata al meglio. Le file scorrono veloci, non si deve attendere a lungo”, racconta a Casteddu Online il biologo cagliaritano Massimiliano Deidda, che ha spedito foto e video alla nostra redazione. E domani, domenica ventuno agosto, bis per tutti, con la seconda e ultima serata della sagra.