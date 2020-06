Palamara chiama in causa i probiviri del sindacato delle toghe, e li accusa “di essere loro per primi i beneficiari del sistema di cui solo io oggi sono ritenuto colpevole. Penso ci avrebbero dovuto pensare prima di far parte di quel collegio”, afferma l’ex consigliere del Csm.

Leggi su https://www.agi.it/cronaca/news/2020-06-21/palamara-espulso-anm-caso-procure-8954936/