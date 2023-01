“Ottanta nuovi progetti per Cagliari entro il 2024: in arrivo 5 mila posti di lavoro”

Sono “5 mila” i posti di lavoro in arrivo coi progetti che il Comune di Cagliari ha intenzione di mandare avanti tra il 2023 e il 2024, grazie ai 234 milioni di euro di v. L’annuncio stamattina da parte del sindaco Paolo Truzzu e del vicesindaco con delega alle Politiche comunitarie Giorgio Angius.

Arterie stradali, illuminazione e zone verdi dal Poetto fino a San Michele, passando per il centro, con le incognite legate alla durata reale dei lavori e agli inevitabili disagi. Nell’elenco degli interventi ci sono le riqualificazioni degli spazi aperti di via Quirra, l’ex hangar di Is Mirrionis, il recupero dell’ex scuola di via Flumentepido (alloggi erp), il mercato di San Benedetto, la rigenerazione urbana di Sant’Elia (con la demolizione del vecchio cavalcavia di viale Ferrara), i collettori di Pirri (contro le alluvioni). E poi le riforestazioni urbane di Monte Urpinu, colle di San Michele e via san Paolo, i nuovi parcheggi di piazza Donatori di Sangue, la riqualificazione del Bastione di Saint Remy e la nuova via Roma.

L’elenco prevede anche la realizzazione degli ecocentri di via San Paolo e via Abruzzi, il grande villaggio sportivi di Monte Mixi, la messa in sicurezza della pista ciclabile di via della Pineta, l’efficientamento dell’illuminazione pubblica a Stampace, viale Merello, Bonaria, Monte Urpinu e Genneruxi, la valorizzazione della spiaggia del Poetto, i pali intelligenti (videosorveglianza, parcheggi urbani e microclima urbano), le realizzazione di una comunità energetica in piazza Medaglia Miracolosa e i giardini scolastici. Tante le incognite legate ai disagi: “Proporremo le alternative ai cittadini”, spiega Truzzu, “ma chiediamo a tutti di avere un po’ di pazienza”.