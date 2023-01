Spaccio di marijuana nelle scuole: denunciati 2 giovani pusher a Oristano, uno è minorenne

Controlli antidroga nelle scuole: denunciati 2 giovani pusher a Oristano, uno è minorenne. Nella mattinata di ieri, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti svolte nei pressi delle scuole ed estese alle stazioni dei principali mezzi di trasporto utilizzati dagli studenti denominata “Scuole sicure”, i militari della Guardia di Finanza, coadiuvati dall’unità cinofila antidroga, hanno individuato, presso la stazione degli autobus di Oristano, due giovani in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

In particolare, tra i passeggeri in arrivo nella citata autostazione, il cane antidroga GDF “Demon” segnalava un minorenne, che ad un più approfondito controllo è stato trovato in possesso di dosi di marijuana e somme di denaro importanti ben occultate. In un altro controllo una ragazza di anni 20, anch’essa trovata in possesso di alcune dosi di marijuana.

Sono stati informati, rispettivamente, i magistrati di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e della Procura della Repubblica di Oristano, e sono state eseguite perquisizioni presso le abitazioni dei due che hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro altre sostanze stupefacenti.

Entrambi sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Il minorenne è stato accompagnato presso gli uffici del Gruppo Guardia di Finanza di Oristano dove è stato trattenuto per il tempo strettamente necessario alla sua consegna ai genitori con avvertimento, nei confronti di quest’ultimo, dell’obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.