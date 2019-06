L’Orto Botanico dell’Università di Cagliari amplia l’orario: apertura continuata fino alle 20

A partire da questa settimana l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Cagliari amplia la sua offerta con il nuovo orario estivo: nei mesi di giugno, luglio ed agosto sarà possibile visitare il polmone verde del centro storico della città con orario continuato dalle 9 fino alle 20 (tutti i giorni tranne il lunedì, giorno in cui si effettua la manutenzione e dunque l’Orto resta chiuso).

Ampia l’offerta di abbonamenti per le famiglie e i residenti nel Comune di Cagliari: un abbonamento mensile per un residente costa solo 10 euro, mentre quello annuale 30. L’Orto Botanico dell’Ateneo assicura tariffe estremamente abbordabili anche per le famiglie residenti con abbonamenti mensili a 20 euro e annuali a 60.

L’Orto Botanico, impegnato in una importante azione di sensibilizzazione ambientale, cerca quindi di avvicinarsi sempre più alla popolazione e mantiene una grande attenzione per i propri studenti e le categorie più svantaggiate che hanno sempre accesso gratuito.