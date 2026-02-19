Orribile scoperta in una cascina abbandonata e occupata abusivamente di Scandicci nell’area dell’ex Cnr, nell’hinterland di Firenze.

Una giovane donna di circa 40 anni è stata ritrovata brutalmente uccisa e poi decapitata. Stando a quanto trapelato fino a questo momento, la donna sarebbe una senzatetto di origini tedesche.

La procuratrice di Firenze Alessandra Falcone si è recata sul posto occupandosi in prima persona dei rilievi. L’arma è stata ritrovata dopo un lungo e approfondito sopralluogo e si spera che-insieme all’autopsia- possa fornire elementi salienti per ricostruire questo atroce e ricavare tracce utili per scoprire il o i responsabili.

Sulla tragedia è intervenuta la sindaca di Scandicci Claudia Sereni attraverso una nota. “Esprimiamo la massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e nelle indagini coordinate dalla Procura di Firenze, nella certezza che sarà fatta piena luce sull’accaduto. Per adesso é difficile esprimersi in dettaglio. Sappiamo che questo fatto orribile è accaduto nell’area verde dell’ex Cnr, l’area in fase di riqualificazione dove presto inizieranno i lavori per 2,5 milioni di euro finanziati dalla Regione per la realizzazione del parco urbano della biodiversità”, ha scritto la prima cittadina.