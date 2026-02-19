Immaginare e costruire una possibilità di futuro dopo il carcere grazie al gelato: è questo lo spirito del progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia “SI SOSTIENE in carcere”, realizzato presso il carcere femminile di Uta dal Soroptimist Club Cagliari, presieduto da Carla Sanjust, in collaborazione con Fabbri 1905.

Il progetto, avviato a livello nazionale nel 2017, nasce con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle donne detenute attraverso l’acquisizione di competenze professionali concretamente spendibili sul mercato del lavoro. La formazione in gelateria artigianale rappresenta infatti una reale opportunità occupazionale, oltre a contribuire al miglioramento della qualità della vita all’interno degli istituti penitenziari.

Secondo recenti studi sul reinserimento lavorativo, solo una minima percentuale delle persone che hanno avuto accesso a percorsi professionali torna a commettere reati, a fronte di tassi molto più elevati tra chi non ha avuto opportunità formative. Per le donne, in particolare, il lavoro rappresenta uno strumento fondamentale di autonomia ed emancipazione da situazioni di marginalità sociale.

Nel carcere femminile di Uta si è svolto il corso di gelateria artigianale, guidato dalla formatrice Rosa Pinasco, articolato in tre giornate di formazione da lunedì 16 a mercoledì 19 febbraio. Le partecipanti sono state accompagnate in un percorso teorico-pratico completo: dalle basi della gelateria artigianale alla conoscenza delle materie prime, dalla preparazione delle ricette fino alla realizzazione e presentazione del prodotto finito. Sono staticonferiti ben 10 diplomi alla presenza del Direttore , della Vicedirettrice dell’Istituto, e del comandante della poliziapenitenziaria del carcere cagliaritano.

Il progetto conferma l’impegno del Soroptimist Club Cagliari nel promuovere iniziative di valore sociale rivolte alle donne in situazioni di fragilità, creando opportunità concrete di crescita, fiducia e autonomia.

L’esperienza di Uta rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni e impresa, capace di generare un impatto positivo e duraturo sul territorio e sulle persone coinvolte.