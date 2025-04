Una di quelle storie di violenza che non si vorrebbero mai raccontare e lasciano sgomenti per la loro crudeltà. Max, un bellissimo Border Collie, è stato trovato con la coda mozzata, ricoperto di sangue e in stato di shock, secondo i testimoni ferito dal proprietario in evidente stato confusionale. Il fatto, avvenuto all’esterno di un bar modenese, ha visto l’intervento delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Modena, allertate della situazione dal proprietario del locale. Immediatamente portato dal veterinario, Max è stato medicato e sottratto al suo aguzzino, denunciato per maltrattamento di animali e sottoposto a sequestro giudiziario. Max ora è al sicuro, anche se dovrà affrontare un periodo riabilitazione per curare le ferite fisiche e psicologiche.

“Un gesto crudele, insensato e ingiustificabile – commenta Sara Ferrarini, Coordinatrice delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Modena e provincia – che ha scosso tutti profondamente e che ha causato all’animale una sofferenza fisica e psicologica gravissima. La storia di Max è il simbolo della vulnerabilità degli animali di fronte a chi dovrebbe prendersene cura. Ci auguriamo che tempo, amore e attenzioni possano curare anche le ferite dell’anima di questo povero cane“. L’OIPA interverrà nelle sedi opportune per tutelare Max e garantirgli una detenzione rispettosa del suo benessere e delle sue necessità.