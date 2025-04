Non è ancora confermato ma sembra che non ci siano dubbi che il corpo carbonizzato, trovato questa mattina nelle campagne tra Canosa di Puglia e Minervino Murge, sia di Francesco Diviesti, il giovane 26enne scomparso lo scorso 25 aprile. Una giornata di festa passata in compagnia di amici, poi il nulla.I familiari non riescono a contattarlo e chiedono aiuto anche a “Chi l’ha visto?”.

Stamattina, il tragico ritrovamento di corpo carbonizzato nella campagne di Femmina Morta, poco distante da Barletta. Come riporta ANSA, si attendono chiaramente gli esami autoptici, ma si teme che quel corpo straziato appartenga proprio al 26enne. Le forze dell’ ordine hanno già acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza dove è stato visto il giovane la sera di venerdì. Tanti ancora i nodi da sciogliere.