Tra fenicotteri e gabbiani a Cagliari spunta anche il pellicano: da settimane viene avvistato in città, soprattutto a Santa Gilla appollaiato sopra il lampione della luce. Una star oramai che ha catturato l’attenzione di molti: disinvolto ed elegante è “preso di mira” dai gabbiani che spesso gli volano intorno in maniera ostile. Ma poco importa all’uccello dal becco lungo dei poco ospitali pennuti e rimane lì, impassibile, a osservare la città dall’alto. Un evento abbastanza raro, pochi gli esemplari avvistati e Cagliari si conferma, così, luogo attrattivo anche per i turisti alati che, sempre più, scelgono poi la meta come quella definitiva dove vivere. Si moltiplicano le segnalazioni sul web, pronto il book fotografico che immortala il pellicano in ogni sua mossa.