Orrore a Cagliari, rinchiuso dentro una busta e buttato come se fosse immondizia: cagnolino salvato da morte certa. Il fatto è accaduto nella zona di piazza Medaglia Miracolosa, il piccolo è stato notato e messo in salvo dai netturbini che hanno liberato il cagnetto. Centinaia i commenti sui social riguardo la vicenda, il fatto è stato condiviso da un collega degli uomini: “A te che ti sei macchiato di questa vigliaccheria non ri auguro il male, ti auguro invece che tuoi figli non prendano da te perché magari un giorno ti useranno lo stesso trattamento che hai usato con questa creatura” si legge.