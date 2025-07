La UIL Sardegna ha una nuova guida: Fulvia Murru è stata eletta segretaria generale. Cinquant’anni, operatrice sanitaria con due lauree, in Scienze Politiche e in Scienze Infermieristiche, Murru è attiva da oltre vent’anni nel mondo sindacale e ha ricoperto il ruolo di segretaria nazionale per la sanità pubblica. Subentra a Maria Francesca Ticca e sarà affiancata da una segreteria interamente femminile, composta da Elena Carta e Carla Meloni. Il ruolo di tesoriere regionale è stato affidato a Giovanni Maria Cuccu. L’elezione è avvenuta all’unanimità durante il Consiglio Generale della UIL Sardegna, alla presenza del segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri.