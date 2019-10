Orroli, i sommozzatori nel cuore del fiume: si cerca disperatamente Cristian, il ragazzo scomparso da giorni

Orroli, i sommozzatori nel cuore del fiume: si cerca disperatamente il ragazzo scomparso da giorni. Sono in corso le ricerche di un giovane di 27 anni, Cristian Farris, scomparso tra le campagne di Orroli ed Escalaplano: sul posto il nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco per scandagliare il fiume e la diga, vicino al luogo del ritrovamento del furgone bruciato del giovane scomparso. Nelle operazioni di ricerca e di indagine sono impegnati i comandi dei Carabinieri di Isili e Jerzu, e associazioni di volontariato della Protezione civile. Sul posto anche il mezzo UCL inviato dal comando di Nuoro per il coordinamento delle squadre impegnate nelle ricerche a terra