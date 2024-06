Oristano, vasto incendio distrugge un capannone della ditta Sa Marigosa: paura e danni ingenti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incendio Capannone Industriale

Questo pomeriggio, intorno alle 17, la sala operativa del Comando VVF di Oristano ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone industriale in territorio di Cabras (OR). Inviate immediatamente sul posto due squadre VF dalla sede centrale di Oristano, coadiuvate da due ABP (Auto Botte Pompa) e un’autoscala. I Vigili del Fuoco, dopo aver domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, sono ora impegnati nelle operazioni di bonifica.

L’incendio, le cui cause sono in via di accertamento, ha interessato il reparto produzione del fabbricato e un ricovero attrezzi adiacente. Si registrano danni ingenti ad attrezzature e merci. Non risultano feriti.