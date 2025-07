È accaduto durante la notte, verso mezzanotte. “Nella strada Oristano-Riola Sardo, un ragazzo con un fuoristrada blu si è fermato con le 4 frecce segnalando agli altri automobilisti il pericolo. Ha aspettato a bordo strada, è tornato indietro perchè ci ha visti in difficoltà e si è offerto di accompagnarci al b&b se la moto non partiva. Mi spiace ero spaventata e non ho letto tutta la targa nè ti ho chiesto il nome. Ti ho chiamato angelo e per me lo sei davvero” ha scritto una turista toscana pubblicamente. Un gesto semplice ma non scontato e decisamente importante che mette in evidenza lo spirito solidale verso tutti soprattutto nel momento del bisogno: grazie a questo intervento i turisti sono stati protetti da eventuali veicoli in corsa che, nell’oscurità della notte, non avrebbero potuto notare le persone rimaste in panne.