Sinnai, cinghiali anche nelle rotatorie del paese per mangiare il prato verde: “Questi animali sono in costante espansione”. Durante il prossimo consiglio comunale la minoranza proporrà la discussione sulla questione: “Faremo delle proposte, speriamo si traducano in fatti concreti e soprattutto che vengano attuate in tempi certi” spiega pubblicamente Walter Zucca.

Sono in tanti, piccoli e adulti, e hanno una sola missione, ossia quella di mangiare tutto ciò che trovano in giro, comprese le crocchette destinate alle colonie feline. Non si nascondono, a tal punto da rimanere fermi quando impazza la mania di foto e selfie da parte di chi li incontra. I disagi però sono tanti come i potenziali pericoli derivati da eventuali attraversamenti anche in gruppo nelle strade periferiche del paese. “Il problema è evidente e va affrontato con la dovuta serietà. All’interno della Pineta è stata riscontrata la presenza di almeno due mute di cinghiali. Questi animali sono in costante espansione a causa di due fattori principali: l’assenza di predatori naturali e un ambiente particolarmente favorevole al loro sviluppo. Quest’ultimo è ulteriormente favorito dalla facilità di reperimento del cibo, sia quello destinato ai gatti sia quello che viene loro fornito direttamente dalle persone.

È evidente che in Pineta ci siano diverse cose che non funzionano, è chiaro che una semplice cartellonistica che invita a comportamenti responsabili non può essere la soluzione, così come non lo possono essere i soli controlli, che non possono essere lasciati solo ai pochi vigili disponibili. Per questo, chiederemo che il problema venga affrontato in Consiglio Comunale”.

Diverse le proposte anche da parte dei cittadini: “Anzitutto si potrebbe pensare di spostare la colonia felina in zona più congrua o altrimenti creare delle mangiatoie rialzate dove i gatti possono accedere ma i cinghiali non riescono. Potrebbe essere un primo passo a costo basso, anche ormai stanno scorrazzando pure in paese”.