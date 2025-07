La ” Serata in Rosso “giunta alla sua sesta edizione, si è tenuta nella giornata di sabato 5 luglio ed e’ stata organizzata da Automobile Club Cagliari, Granturismo Italia e ACI Historic Club Cagliari, con il patrocinio di enti e associazioni locali.

I visitatori hanno potuto ammirare degli esemplari assolutamente unici, espressione della più alta eccellenza ingegneristica italiana ed internazionale e contestualmente hanno assistito ad un ” Light Show ” originalissimo che ha esaltato la bellissima location grazie agli spettacolari giochi di luce che hanno creato un atmosfera suggestiva ed emozionante.

Una serata caratterizzata da classe ed eleganza che ha saputo unire la passione per l’automobilismo sportivo con il grande intrattenimento grazie ad uno spettacolo coreografico di altissimo profilo che ha letteralmente affascinato il pubblico .

Esprime la sua soddisfazione il Presidente del Comitato Regionale ACI Sport Sardegna e dell’Automobile Club Cagliari , Antonello Fiori , per l’ ottima riuscita della manifestazione con l’ ambizione inoltre, a partire dalle prossime edizioni, di riuscire a trasformare la ” Serata in Rosso ” in un evento di portata nazionale.

( foto gentilmente concesse da Fabrizio Zucca ).