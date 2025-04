La segnalazione giunge da un cittadino che spiega: “E’ da ormai parecchio tempo che mi trovo a dover viaggiare con altre persone con il servizio sostitutivo di Trenitalia/Bus Italia che parte da Oristano alle 03:50 tutti i giorni dal centro intermodale della stazione dei treni. C’è solo un piccolo problema ossia che Trenitalia alle 3:30, tramite loro personale, apre la stazione per l’acquisto e la validazione dei biglietti ma nel momento in cui si accede al sottopasso per recarsi al centro intermodale, ci si rende conto, solo dopo averne raggiunto la fine e dunque la scalinata che ne permette l’accesso per poter prendere il bus, che l’accesso è interrotto in quanto la serranda che separa “le due gestioni”è abbassata e apre solamente alle 5:00 (il comune gestisce il centro intermodale)”. Un disagio non indifferente: “Quindi tutte le persone si trovano costrette a compiere un giro di 2 km circa per raggiungere dalla stazione il centro intermodale, raggirandolo. Naturalmente per chi è automunito, mentre per chi non lo è deve procedere a piedi ma sopratutto in una strada totalmente buia dove non è presente nemmeno un lampione. Quindi mi domando: ma il comune a cosa sta pensando? Oltretutto manda una guardia giurata per far aprire i cancelli per permettere alle auto di parcheggiare alle 3:30 e non fa aprire la serranda che mette in collegamento le due gestioni. Ma chi proviene dalla stazione come fa?”. Non solo: “Oltretutto rischia di perdere il bus perché a livello di tempistica non riuscirebbe a raggiungere la parte opposta”. Un appello rivolto alle istituzioni al fine di risolvere il problema.