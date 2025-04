L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), su segnalazione di escursionisti ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti in relazione a lavori in corso, anche con mezzi meccanici, in mezzo alla macchia mediterranea sul massiccio dei Sette Fratelli , in località Giogadroxiu (Comune di San Vito).

“Non sembra presente alcun cartello “inizio lavori” portante gli estremi delle necessarie autorizzazioni amministrative”.

Coinvolti i Ministeri della Cultura e dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, la Regione autonoma della Sardegna, la Soprintendenza cagliaritana per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Comune di San Vito, informata per gli aspetti di competenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

“L’area interessata è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e interessa aree della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC “ Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus ”, ZPS “ Monte dei Sette Fratelli ”), individuate ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, la fauna e la flora e della direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica.

Il GrIG auspica rapidi controlli ambientali per verificare la legittimità o meno degli interventi in corso”.