Oristano, muore davanti al pronto soccorso: addio all’ex presidente degli agronomi Corrado Fenu

Si è accasciato davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Oristano, che aveva raggiunto a fatica dopo aver accusato un malore. Corrado Fenu, ex presidente provinciale degli agronomi, 54 anni, non ha fatto in tempo a finire tra le braccia dei medici. È morto lì, all’ingresso, nonostante i vari tentativi di rianimarlo fatti anche con il defibrillatore. Il suo cuore non ha più ripreso a battere. La notizia del decesso ha fatto rapidamente il giro degli ambienti professionali vicini a Fenu. Ttra il 2009 e il 2013 ha ricoperto il ruolo di presidente dell’ordine degli agronomi oristanese e negli ultimi cinque anni è stato anche consigliere nazionale. Volto noto in tutta la provincia, ha ricoperto il ruolo di consulente dell’amministrazione provinciale. Libero professionista, ha tenuto vari corsi di formazione professionale e il suo nome figurava anche nel cda dell’Apos, l’associazione sarda di produttori ovicoli.

Il padre è stato dipendente dell’ispettorato agrario. Fenu aveva deciso di seguire le sue orme, restando nel settore ma ricoprendo ruoli diversi.