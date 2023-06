Miracolo a Quartu e Quartucciu, riqualificate dopo decenni via Brigata Sassari e via Don Minzoni

Quartu Sant’Elena e Quartucciu: conclusi i lavori in via Brigata Sassari e via Don Minzoni L’intervento ha incluso il ripristino del manto stradale e della segnaletica Il delegato metropolitano alla Viabilità Antonello Floris: “Più sicurezza per veicoli e pedoni in una strada da anni in condizioni critiche”. Sono stati conclusi nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto di via Brigata Sassari, nel Comune di Quartu Sant’Elena, che va dall’incrocio con via Ravenna fino all’intersezione con via Segré, e da qui fino a via della Pace (via Don Minzoni), in Comune di Quartucciu. L’intervento ha incluso il ripristino del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale su tutta la carreggiata. “Finalmente è stata ripristinata la sicurezza per veicoli e pedoni in una strada molto trafficata che versava da anni in condizioni critiche”, commenta con soddisfazione il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris. La manutenzione della strada intercomunale che collega Quartu e Quartucciu è stata realizzata dalla Città Metropolitana di Cagliari su richiesta dei comuni interessati.

“Siamo riusciti a portare avanti i lavori senza l’interruzione del traffico veicolare mediante l’istituzione del senso unico alternato – sottolinea Floris – grazie anche a una proficua collaborazione con le polizie municipali”. L’intervento è stato realizzato con uno stanziamento di 250mila euro proveniente da fondi FSC RAS.