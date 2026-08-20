Oristano – “E questa ci sembra una storia già vista”: la pitbull “masticata” e salvata dalla clinica di Palla mangia, lecca e guarda con dolcezza la sua dottoressa. Non una qualsiasi, ma Monica Pais che da poco ha perso la sua amica a quattro zampe e, quasi per destino, ora è arrivata lei, “Moka Bella o Bella Moka”, il nome è ancora tutto da decidere. È arrivata in clinica pochi giorni fa in condizioni gravissime, azzannata da altri cani di grossa taglia è stata ricucita e rimessa in piedi. Il percorso di guarigione sarà lunghissimo ma ciò che ha catturato l’attenzione di decine di migliaia di follower sono le tante somiglianze con l’amica Palla, la pitbull diventata il simbolo nazionale della lotta contro la violenza sugli animali. E ora sono lì, una accanto all’altra, Monica e Bella, che si prendono cura a vicenda delle ferite che portano con se. La dottoressa ha il lutto di Palla, la cagnolona “masticata” ha le ferite nella carne. I loro cuori battono vicini, si guardano e si raccontano senza parole, perché in questo caso non servono per spiegare quello strano legame che si è già creato tra loro, con lo zampino forse di Palla che osserva da lassù.