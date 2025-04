Oristano, allarme sicurezza per chi deve accedere al centro intermodale della stazione dei treni: “Dobbiamo percorrere 2 chilometri al buio, abbiamo paura”. Cittadini in rivolta: “Prendiamo il bus che parte alle 3,50, sostitutivo al treno, ma per raggiungere il punto di partenza non ci è permesso di farlo in sicurezza.

L’accesso dalla stazione ferroviaria, che apre alle 3,30, per poter prendere il bus è interrotto da una serranda che separa “le due gestioni” e apre solamente alle 5:00”.

Una situazione che va avanti da tempo e che costituisce un serio problema per numerosi viaggiatori che devo prendere il primo collegamento disponibile con il capoluogo sardo. Chi ha la possibilità di raggiungere il centro dal quale parte il bus in macchina non ha notevoli disagi al contrario di chi deve farlo a piedi. “La serranda è abbassata, siamo costretti a transitare per due chilometri circa al buio. Abbiamo paura, abbiamo segnalato il grave problema agli enti preposti ma nessuno, sinora, ci ha ascoltato” spiega un cittadino.

“Dobbiamo attendere che si verifichi qualcosa affinché ci diano la possibile di giungere al bus attraverso il corretto passaggio?”. La richiesta, infine, ancora una volta, rivolta a chi gestisce il centro intermodale: “Apritelo per consentirci di prendere il bus”