È stato un fine settimana di intensa attività operativa per i Carabinieri dei Comandi Provinciali di Cagliari e Medio Campidano, impegnati in mirati servizi straordinari di controllo del territorio che hanno interessato, in particolare, i comuni di Quartu Sant’Elena, Monastir, Ussana, Dolianova, Sanluri, Gonnosfanadiga, San Vito e Muravera.

Le attività, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e delle violazioni al codice della strada, hanno consentito di individuare e segnalare numerosi soggetti all’Autorità Giudiziaria e alla Prefettura.

A Quartu Sant’Elena, un 38enne di Uta, corriere, è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di 0,34 grammi di cocaina. Analogo provvedimento è scattato a Gonnosfanadiga nei confronti di un 18enne studente, trovato in possesso di circa 0,6 grammi di cannabis tra una sigaretta artigianale e un involucro, oltre a un grinder intriso di analoga sostanza.

A San Vito, un 36enne operaio stagionale di Villaputzu, già gravato da precedenti, è stato sorpreso a Muravera, a bordo di un’autovettura, con 3,8 grammi di marijuana.

A Dolianova, a seguito di un inseguimento notturno iniziato a Ussana, un 21enne disoccupato di Assemini è stato deferito in stato di libertà per guida senza patente, in quanto mai conseguita, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, essendo stato trovato con una sigaretta artigianale contenente circa 0,8 grammi di marijuana.

A Monastir, una 31enne disoccupata di Sestu è stata deferita per guida in stato di ebbrezza, poiché controllata alla guida di un’autovettura, è risultata positiva all’accertamento etilometrico con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l, comportando il ritiro della patente.

Tutti gli stupefacenti sequestrati saranno sottoposti ad analisi qualitative e quantitative presso i laboratori dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari. Le Autorità Giudiziaria e Amministrativa competenti sono state prontamente informate dai reparti procedenti.

L’attività di prevenzione e contrasto ai reati, pianificata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, proseguirà anche nei prossimi giorni, con ulteriori servizi straordinari disposti sull’intero territorio provinciale.