Attentato a Orgosolo, bruciata l’auto di un carabiniere accanto alla caserma appena inaugurata

Ieri l’inaugurazione della caserma dei carabinieri. E nella notte l’attentato: l’auto di un carabiniere in forza alla caserma di Orgosolo è stata data alle fiamme. “Solidarietà all’Arma dei Carabinieri, al militare colpito dall’odioso attentato e a tutti il personale della Caserma di Orgosolo”, dichiara Salvatore Deidda, deputato Fdi, “solidarietà anche alla stessa Comunità di Orgosolo, incolpevole per questo gesto odioso e criminale, compiuto nella notte del giorno in cui era stata inaugurata la nuova Caserma dei Carabinieri, alla presenza del Comandante Generale. L’Arma, come amo sempre ripetere, è quell’Istituzione dello Stato che non fugge dai paesi, dai centri periferici ma con i suoi uomini e le sue donne, rimane per aiutare le popolazioni e le comunità a vivere con serenità e tranquillità. Abbiamo già presentato provvedimenti per aggravare le pene per chi attenta alla vita del personale delle Forze dell’Ordine e portiamo avanti la politica per dotare la stessa Arma dei Carabinieri di più personale, migliori attrezzature e maggiori tutele. Da qui la proposta di introdurre i volontari in ferma breve come nuovi ausiliari. Orgosolo non merita la copertina per questi gesti che non cancellano l’importante manifestazione di ieri con l’inaugurazione della nuova Caserma”.