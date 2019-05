Pirri, lo splendido murale degli Sconvolts in memoria di Bizietto: “Sarai per sempre uno di noi”

Uno sfavillio di colori e un lavoro svolto alla perfezione, in memoria di un amico. Gli Sconvolts hanno realizzato una raccolta fondi per poter pagare il writer che ha realizzato uno splendido murale dedicato a Fabrizio “Bizietto” Marras, morto due anni fa a soli 33 anni. “Ciao Bizietto”, “Assenti presenti”, queste le due scritte in puro stile “ultras” che campeggiano accanto al suo volto, sorridente e baciato dal sole, sulla facciata della palazzina di piazza dei Carrubi a Pirri dove ha vissuto insieme ai suoi genitori. La madre, Marcella Busonera, sessantadue anni, ha seguito passo dopo passo la realizzazione del murale e, quando è stato terminato, ha guardato il volto di quel figlio andato via troppo presto e le lacrime le hanno rigato il volto: “Il mio tesoro lavorava in una cooperativa di onoranze funebri a Cagliari”.

Sono ormai oltre due anni che Fabrizio Marras non c’è più, da quel “maledetto” diciannove aprile 2017. Ora, la mancanza della gioia più grande per ogni madre è, seppur solo parzialmente, ridotta proprio da quel maxi murale: “Adesso, ogni volta che mi affaccio alla finestra, mi sembra che Fabrizio stia uscendo di casa e mi stia venendo incontro”.