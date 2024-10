Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ore 3 delle 3, nubifragio bomba su Cagliari: allagamenti in diversi quartieri. Una vera bomba d’acqua sul capoluogo, dopo che il Medio Campidano specie a San Gavino ha visto le strade allagate: Cagliari nel passaggio all’ora legale ha visto e subito un vero e proprio nubifragio nella notte, ben al di là dell’allerta meteo di minima vigilanza. Una tempesta di fulmini sul capoluogo, come da diversi mesi non so verificava. Solo oggi si potrà sapere la conta degli eventuali danni.