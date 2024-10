Bomba d’acqua sul Sud Sardegna: sos a Siliqua e Vallermosa, automobilisti intrappolati e animali terrorizzati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Evento alluvionale in Sardegna:a Siliqua case evacuate,, è esondato il rio Forrus, automobilisti bloccati in strada sulle provinciali SP2 all’altezza di Sa Forraxia e sulla SP90.

“La stazione ufficiale di Vallermosa ha rilevato oltre 200 mm in pochissime ore”. Il Comune: “Si raccomanda di non mettersi in viaggio in queste ore se non per effettiva necessità ed evitare soprattutto quei tratti di strada più pericolosi. Anche la 130 è allagata,si procede a 10 km/h fate attenzione se passate da lì”. Una lunga notte, infinita, che sta mettendo in ginocchio migliaia di cittadini nel Sud Sardegna. La pioggia è arrivata, ma sottoforma di evento eccezionale, purtroppo.

“A Siliqua è esondato il rio Forrus – ci sono persone evacuate e auto bloccate su SP 90 e SP 2” segnala Centro Meteo Sardegna. “Vista la particolare situazione meteorologica, i colleghi ed io siamo a disposizione per eventuali necessità.

Per favore, massima prudenza” ha comunicato poco fa la sindaca di Domusnovas Isangela Mascia. Per la conta dei danni si dovrà aspettare domani mattina, intanto si cerca di scongiurare l’irrimediabile. Una allerta gialla diramata ieri che ha assunto altre caratteristiche: ora la perturbazione sta, pian piano abbandonando il Campidano, a San Gavino Monreale sono stati registrati diversi allagamenti come dimostrano le immagini pubblicate in rete dai cittadini, e si sta abbattendo nel cagliaritano: a Macchiareddu una raffica di forte vento ha scoperchiato il tetto della stalla dell’associazione “Fattoria dell’amore”. Animali terrorizzati, e la notte non è ancora finita.