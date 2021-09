Open Day per i Master dell’Hotel Business School

Una giornata di orientamento per conoscere l’offerta formativa delle edizioni 2021-2022 del Master Five Stars Hotel Management e del Master Food & Wine Operations Management, in partenza il prossimo novembre: è questo l’appuntamento per giovedì 30 Settembre, nella splendida sede di Palazzo Doglio.

In questa occasione, sarà possibile incontrare il team della scuola per ricevere informazioni sui percorsi formativi e programmi dei due corsi, sul modello didattico nonché sulla convenzione per il finanziamento sul modello del prestito d’onore riservata ai nuovi iscritti in possesso del titolo di laurea. Sono previsti, inoltre, momenti di incontro e confronto anche con gli ex studenti della scuola.

Primo master in Italia nel settore dell’hospitality e tra i migliori nel panorama internazionale in base al ranking Eduniversal, il Master Five Stars Hotel Management, si prepara a presentare un’edizione ancora più ricca. Un programma altamente innovativo, in lingua inglese, suddiviso in aree di formazione – dedicate rispettivamente al General Management, l’Hospitality Management, il Personal Development e il Traineeship – che si completa con alcuni moduli formativi specifici quali i due business games presentati da docenti della Cornell University e da un fitto calendario di testimonianze corporate che dalla scorsa edizione ha permesso agli studenti di confrontarsi direttamente con i grandi player del settore turistico, dello sport, del Food & Beverage e dell’industria dei beni di lusso.

Il Master Food & Wine Operations Management, d’altro canto, mira alla formazione di professionisti nel settore enogastronomico, nella filiera del food e del beverage con particolare riferimento all’area wine e nel settore HORECA e GDO. Le macro aree di formazione comprendono: scienza dell’alimentazione; food academy e management nel Food&Wine. Il percorso viene completato dallo sviluppo di un project work, da un percorso finalizzato all’ottenimento della qualifica di sommelier, da visite didattiche presso strutture di primo riferimento e da uno stage finale.

Per potersi registrare all’Open Day del 30 Settembre sarà sufficiente inviare una mail di richiesta a info@masterfivestars.com, con allegato il proprio cv indicante esplicito consenso al trattamento dei dati personali, secondo la normativa in vigore.

www.hotelbusinesschool.com

CONTATTI SEGRETERIA HOTEL BUSINESS SCHOOL

info@masterfivestars.com ; T: 070 921 8097 / 338 600 1266