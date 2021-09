Angela Quaquero: “Salvata dopo un incidente da due angeli, li cerco per ringraziarli”

Un incidente grave in galleria. Poi l’aiuto da parte di un camionista e un motociclista che l’hanno assistita. provvedendo anche a mettere la strada in sicurezza. La vittima del sinistro è l’ex presidentessa della provincia di Cagliari Angela Quaquero, che ringrazia pubblicamente i suoi due soccorritori, nella speranza di poterli conoscere per incontrarli personalmente.

“Statale 125, imbocco della galleria dopo il bivio di Jerzu, venerdì 17 settembre verso le 10 del mattino: rottura di un braccio della ruota, sbandata e controsbandata, strisciata sul guardrail e arresto definitivo in piena galleria”, racconta la Quaquero, .

“Poteva essere una tragedia: non lo è stata perché un giovane trasportatore BRT mi ha aiutato ad uscire e mettere il triangolo e perché in pochi minuti sono arrivati i Carabinieri della Squadra Mobile di Jerzu, che hanno messo in sicurezza il traffico e assistito me. Non li avevo chiamati, confusa com’ero, ma ho saputo da loro che un motociclista, resosi conto del pericolo, aveva avvisato il 112.