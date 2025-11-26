La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Marco Bianchi, reo di ucciso a botte il 21enne Willy Monteiro Duarte il 6 settembre 2020 a Colleferro.
Ci sarà un terzo appello invece per il fratello Gabriele, condannato a 28 anni dalla scorsa sentenza.
Per questo brutale pestaggio erano già stati condannati a 23 anni Francesco Belleggia e Mario Pincarelli a 21.
Stando alle ricostruzioni di quella drammatica sera, il giovanissimo aiuto cuoco di Paliano era intervenuto per difendere un amico durante una lite.
La Corte di Cassazione si era già espressa ritenendo si trattasse di omicidio volontario. Nel prossimo appello si valuterà se ci sarà una riduzione di pena per Gabriele Bianchi.