Scatta la solidarietà per aiutare la famiglia a sostenere le spese per l’assistenza. È la sorella che racconta quanto accaduto: “La nostra vita si è fermata, Daniel un ragazzo di soli 32 anni il giorno è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre rientrava a Soleminis a casa. Da quel giorno lotta senza sosta per sopravvivere. È entrato in terapia intensiva subito dopo l’incidente e, da allora, vive un percorso complesso e doloroso. È arrivato con una gravissima frattura al bacino che gli ha provocato una perforazione all intestino causando una setticemia poi il coma. Per oltre un mese e mezzo entrava e usciva dalla sala operatoria. Ora combatte ancora con diverse conseguenze gravissime dell’incidente tra cui la perforazione dell’intestino e la frattura del bacino che da oltre tre mesi lo tiene completamente immobilizzato e allettato. Si trova davanti a un passo decisivo ossia un operazione molto delicata, necessaria per ricostruire il bacino e permettergli di tornare a camminare, tutto ciò dopo un intervento per sistemare l intestino. L’intervento dovrà essere eseguito fuori regione, con costi elevati per gli spostamenti, l’assistenza, il soggiorno di chi gli starà vicino e tutto il necessario durante il suo percorso di cura. Per questo chiediamo il vostro aiuto, da soli non ce la facciamo. Anche il più piccolo contributo può aiutarci nell’accompagnarlo verso l’intervento e dargli la possibilità concreta di tornare a camminare”. Una richiesta d’aiuto partita dal cuore e presa in mano da tanti che, sinora, hanno già contribuito attraverso la raccolta online https://gofund.me/73bb986d6