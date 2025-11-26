Nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 18.35, i Carabinieri della Radiomobile di Villacidro e della locale Stazione sono intervenuti lungo la Strada Statale 196, nel tratto compreso tra Gonnosfanadiga e Guspini, all’altezza dello svincolo per Arbus, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, una Ape Piaggio, condotta da un uomo 55enne di Arbus e con a bordo un passeggero 58enne, entrambi residenti nello stesso comune, si è scontrata con una Peugeot 2008 guidata da un 70enne di Guspini, sulla quale viaggiava una donna 68enne, convivente, anch’essa del posto. L’impatto, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha provocato gravi conseguenze per tutti gli occupanti dei due mezzi.

I sanitari del 118, intervenuti con più ambulanze, hanno trasportato i feriti in codice rosso presso l’ospedale di San Gavino Monreale, fatta eccezione per il passeggero della Piaggio Ape, trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari per ulteriori approfondimenti diagnostici. Nonostante la gravità iniziale delle condizioni, nessuna delle persone coinvolte risulta in pericolo di vita.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi tecnici e regolato la viabilità sino al ripristino delle normali condizioni di circolazione.