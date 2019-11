Omicidio stradale a Cagliari, si è costituito l’investitore di Massimo Melis dopo la fuga nella notte

Una terribile tragedia in viale Marconi: un ragazzo di 29 anni che muore sul colpo, poi il giallo nella notte, l’automobilista che scappa e due ore dopo si presenta dai carabinieri. E’ un cagliaritano di 60 anni, incensurato, l’uomo che nella notte ha investito il giovane di 29 anni Massimo Melis effettuando una pericolosa inversione di marcia in viale Marconi. Inizialmente è scappato, ora è accusato di omicidio stradale. Ecco la ricostruzione dei carabinieri. Stanotte, intorno alle 2, un uomo cagliaritano classe 1958, incensurato, effettuando illecitamente un’inversione di marcia in viale Marconi a bordo della sua automobile “Nissan”, ha colpito un motociclista di 29 anni, Massimo Melis che, a seguito dell’urto, è morto sul colpo. Il responsabile si è dato immediatamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce ma qualche ora dopo, intorno alle 4, si è costituito presso la caserma dei carabinieri del comando provinciale ammettendo interamente le sue responsabilità. Sottoposto ai controlli di circostanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità, l’uomo è stato oggi deferito alla Procura della repubblica dai carabinieri per il reato di omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno tentato di rianimare la vittima, nonché il personale della locale polizia municipale che ha eseguito i rilievi stradali del caso.

Bella foto, i rilievi dei carabinieri in via Sarpi questa mattina, sul luogo dell’incidente.