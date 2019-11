Nuovo svincolo stradale pericoloso a Serramanna, sos di cittadini e consiglieri all’Anas

In seguito alle proteste da parte dei cittadini di Serramanna per la pericolosità del nuovo svincolo stradale, introdotto con l’apertura di un polo commerciale, si è subito provveduto a prendere contatti con l’Anas per risolvere il problema. “Il Gruppo Progetto Serramanna – spiegano i consiglieri comunali – ha accolto l’esigenza dei residenti di Via Cagliari facendosi portavoce delle loro esigenze e problemi. Ci siamo attivati contattando l’ANAS e capire quale fosse l’iter da seguire. Da qui la necessità di realizzare una rotatoria a tre rami e un attraversamento pedonale per rendere più sicura la strada per tutta la cittadinanza”. Nel mese di ottobre è stato inaugurato un nuovo centro commerciale all’interno dell’area industriale denominata Mascia. Il traffico veicolare che si serve della nuova area è aumentato notevolmente e non è presente alcun attraversamento pedonale per raggiungere il polo in sicurezza.

“Il nostro gruppo consiliare si è messo in contatto con l’ANAS nella persona del Geom. Roberto Giordano il quale ha evidenziato la possibilità di far valutare all’ente la proposta di cui in oggetto previa presentazione di proposta e di progetto preliminare” .