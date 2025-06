Non era la prima vittima. È lo stesso Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata di Monsummano Terme, sposato e padre di due figli, a confessare non solo l’uccisione di Maria Denisa Paun, ma anche quello di un’altra escort, scomparsa da Montecatini Terme nell’agosto 2024, Ana Maria Andrei. L’uomo era infatti o possesso dell’auto di questa donna, riverniciata, e alle domande degli inquirenti ha ammesso il delitto. Sembra che siano stati già ritrovati anche i resti di Ana Maria, uccisa sembra per aver rifiutato un rapporto con il 32enne. Per quanto riguarda Denisa, il killer ha spiegato di averla uccisa perché sotto ricatto: la vittima gli avrebbe infatti chiesto 10 mila euro per tacere circa i loro incontri con la moglie di Frumuzache. Denisa, sempre stando a quanto riferito dal 32enne, aveva conoscenze tali da poter rivelare tutto alla sua famiglia. Quindi, dopo un incontro a pagamento, la guardia giurata ha ucciso e decapitato Denisa, ha utilizzato i bagagli della vittima (che si trovava in un residence a Prato) per trasportare il corpo è dato fuoco ai resti nel giardino di casa sua.