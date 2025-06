Un punto per la raccolta di abiti da dare in beneficenza ai bisognosi o una discarica a cielo aperto che invade strade e marciapiedi? E’ questa la domanda che si fanno i residenti in via Castiglione, che ci segnalano la situazione fuori controllo dei mastelli per la raccolta abiti: quotidianamente si assiste a un vero e proprio assalto, con gente che ruba i vestiti per indossarli o più spesso per rivenderli.

Dopo ogni assalto, il marciapiede viene lasciato in condizioni disastrose e disastrate: abiti ovunque, sporcizia, disordine, tanto da rendere impossibile persino passarci.

I residenti esasperati fanno appello all’amministrazione comunale e a chiunque possa intervenire per risolvere questa sgradevole situazione, che peraltro rende inutile anche il gesto di beneficenza di chi vuole donare ai poveri.