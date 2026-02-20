Un omicidio, quello avvenuto due notti ad Orani, che ha sconvolto un’intera comunità. Tonino Pireddu aveva solo 38 anni e ancora una vita davanti da costruire con la sua compagna, straziata da un dolore lacerante. Ma ciò che fa male non è solo la perdita ma le tante, evidentemente troppe parole, che nelle scorse ore è stata costretta a leggere e che non corrispondono alla verità. Così, ha deciso di parlare direttamente lei di chi è sempre stato Tonino.

“Io e Tonino non eravamo soliti scrivere sui social o far vedere quanto ci amavamo pubblicamente,il nostro amore lo dimostravamo ogni giorno a fatti concreti!

Scrivo queste righe perchè ho letto veramente cose assurde e lui non merita tutto questo”, scrive la compagna della vittima.

“Chi lo conosceva sa esattamente com’era Tonino,,era un UOMO e non solo con la U maiscula,pronto ad aiutare tutti compresi animali indifesi,era l’UOMO che io ho scelto come compagno di vita perchè a differenza di tutto quello che si sente oggi,lui era capace di amarmi veramente in ogni modo una donna vada amata,un UOMO che avrebbe dato la vita per me e non come tanti che la tolgono,e me lo dimostrava ogni giorno: amorè stai a casa che sei stanca….amorè sei arrivata?….amò chiamami se hai bisogno….amò ti ho preso i ginseng e li ho lasciati in cucina( mi prendeva 2 ginseng al giorno,uno per cena e 1 per colazione dal bar perchè li adoravo)…….

Tonino era quello che piangeva guardando un film e io vicino che ridevo per sdrammatizzare!leggere chissà cosa ha fatto lui per “giustificare” un gesto del genere è una cosa ignobile e crudele come chi quel gesto lo ha fatto davvero,quindi vorrei dire a queste persone,che Tonino se discuteva con qualcuno era sempre pronto ad un confronto sano e civile perchè lui non voleva attriti con nessuno e forse proprio questo ha dato fastidio a questa m..a,perchè Tonino era SUPERIORE,e il modo di farlo stare zitto è stato proprio quello di colpirlo alle spalle senza nemmeno farsi vedere in faccia!non voglio parlare di questo verme( senza offesa ai vermi)perchè sarebbe dargli importanza,volevo solo chiarire questo punto!

Io purtroppo non ho più il mio TONINO,e senza di lui forse nemmeno io sarò piu quellache tutti conoscono,lui era la mia metà,il mio tutto,il mio cuore,e come diceva lui “uno come me non lo troverai più”è vero,come lui ce ne sono pochi e sono destinati a persone fortunate,e io lo ero e lo sarò sempre perchè lui aveva scelto me ogni giorno!”

E conclude rivolgendosi direttamente al suo amore: “Tonino Pireddu sei e sarai per sempre l’amore puro e sincero di cui questo mondo ha bisogno!

TI AMO”