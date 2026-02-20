Portare la divisa anche quando non viene indossata. Giacomo Atzori, Vice Brigadiere di Capoterra, non ha esitato un attimo ad intervenire quando – lo scorso novembre- un 49enne si era introdotto armato nel cortile del Comune minacciando e pretendendo denaro. Atzori ha fermato l’uomo fino all’arrivo dei colleghi, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Per questo il giovane militare è stato insignito con una targa di pubblico encomio da parte dell’Amministrazione.

“Oggi ho avuto l’onore, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Capoterra, di conferire un encomio al Vice Brigadiere Giacomo Atzori, nostro concittadino”, le parole del sindaco Beniamino Garau.

“Un riconoscimento che esprime la gratitudine verso chi serve lo Stato con disciplina, equilibrio e alto senso del dovere, garantendo ogni giorno sicurezza e legalità sul nostro territorio.

Nel corso della cerimonia abbiamo ricordato il sacrificio del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, caduto mentre svolgeva il proprio servizio. Un esempio che richiama tutti noi al rispetto e al sostegno concreto verso le Forze dell’Ordine, oggi sempre più esposte a situazioni complesse.

L’Arma dei Carabinieri rappresenta per Capoterra un presidio fondamentale, con un lavoro costante e una collaborazione leale e proficua al fianco dell’Amministrazione comunale.

Un sentito ringraziamento al Generale di Brigata Luigi Grasso, al Comandante della Compagnia Carabinieri di Cagliari Simone Anelli e al Comandante della Stazione Carabinieri di Capoterra Leonardo Del Gaudio per la presenza e per il servizio quotidiano svolto a tutela della nostra comunità.Capoterra è orgogliosa dei suoi Carabinieri”.