Tragedia questa mattina sotto punta Paletta, nel comune di Saint-Nicolas, in Valle D’Aosta. Una valanga ha travolto attorno alle 13 e 30 un gruppo di 5 scialpinisti: purtroppo uno di loro, un tedesco di 54 anni, è morto al pronto soccorso di Aosta.

Un altro escursionista è rimasto ferito ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Illesi, fortunatamente, gli altri 3 uomini del gruppo.

Grande lavoro da parte del Soccorso alpino, del 118 e della Guardia di Finanza, che hanno dovuto affrontare un meteo non favorevole per raggiungere il luogo dell’incidente. La ricostruzione dell’accaduto è al vaglio della Guardia di Finanza.