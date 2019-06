Omicidio di Sestu, fermato il presunto assassino: la vittima ha il volto sfigurato

Uccide il rivale a colpi di fucile, con grande ferocia: la vittima ha il volto deturpato dalle fucilate e ancora a tarda notte non si era proceduto a identificarlo. Ma la Polizia ha invece fermato un uomo, un allevatore, che potrebbe essere l’autore del terribile omicidio di questa notte a Sestu. Il cadavere di un uomo è stato infatti ritrovato intorno alle 21 sulla strada provinciale che porta a San Sperate: stando alle prime indagini ci sarebbe stata una violenta lite tra due allevatori, poi sfociata nel sangue. Sul posto non è stata ancora trovata l’arma del delitto, gli agenti della squadra Mobile stanno lavorando a pieno ritmo: il presunto killer è stato bloccato in via San Geminiano, a Sestu, nel cuore della notte.