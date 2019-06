Sardegna, arriva Lucifero e porterà un gran caldo: “Nell’Isola si potrebbe arrivare anche a 45 gradi”. Il sito specializzato il Meteo.it annuncia: “La prossima settimana si teme l’arrivo di LUCIFERO, il più forte degli anticicloni africani

27 gradi a 1500m potrebbero tradursi in 40 gradi anche a Roma. E in Sardegna fino a 45”. Le previsioni meteo per fine giugno, o per meglio dire le tendenze che emergono dai modelli visto che mancano ancora molti giorni, lasciano intravedere un’ondata di caldo africano molto potente. Intanto ilMeteo.it informa che l’anticiclone nordafricano è sceso di latitudine sotto l’incalzare del suo stretto parente, quello delle Azzorre che già da domenica ha riportato su molte regioni d’Italia valori termici meno bollenti. La nuova settimana – spiegano gli esperti – vedrà la prevalenza dell’anticiclone delle Azzorre almeno fino a giovedì, poi potrebbe tornare il gran caldo africano (che forse sarà solo il preludio di un’ulteriore salita delle temperature).